İstanbul'da okul servis araçları denetimi

İSTANBUL (AA)- İstanbul’da yapılan toplam 9 bin 436 servis denetiminde 5 bin 714 okul servis aracına 1 milyon 691 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yeni eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla okul servislerine yönelik yapılan denetimlere ait rakamlar paylaşıldı. İl genelinde resmi ve özel 7 bin 60 okulda, 2 milyon 819 bin öğrenciyle yeni eğitim öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, ulaşım ve güvenliğin sağlanması için tüm kurumların işbirliği ve dayanışma içinde hareket ettiği vurgulandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince 1 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde kesilen ceza tutarlarına değinilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 bin 668 denetim neticesinde 5 bin 585 servis aracına 1 milyon 645 bin 24 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 bin 768 servis aracı denetiminde, 129 servis aracına 46 bin 269 lira ceza işlemi uygulandı. İstanbul’daki toplam 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı."