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İstanbul'da okul servisi denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:16 | Son Güncelleme

  2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı katılımıydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi.
Uygulama noktasında durdurulan bir servis aracına "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca 'ilk yardım çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi. Servis aracı sürücüsü “Şirket şoförüyüz. Aracın biri geliyor biri gidiyor. Yapacak bir şey yok. İlk yardım çantası da yok" diye konuştu.

Diğer bir denetim noktaları Kadıköy Caddebostandı. Ekipler durdurdukları servis araçlarını ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Durdurulan servis araçlarından bir tanesinde hostesin ikaz yeleği giymediği için 288 lira ceza kesildi. Ekiplerin öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını da kontrol etti.

(FOTOĞRAF)

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