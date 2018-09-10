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İstanbul'da okul servisleri denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Haber: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA İstanbul’da okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Haber: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA İstanbul’da okul servislerine yönelik denetim yapıldı. rafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde eksiği bulunan okul servislerine idari para cezası kesilerek eksikliklerin biran önce giderilmesi istendi. Okul öncesi, ilkokul 1’nci sınıf, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflara kayıt olan öğrencilere yönelik "Okula uyum eğitimi" ile ders zilinin çalmasıyla okul servislerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Millet Caddesi Fındıkzade Kavşağı’nda yapılan denetim kapsamında öğrenci servisleri tek tek durdurularak emniyet kemerlerinden, arka stop lambasına kadar 20 ayrı başlıkta denetlendi. Listede eksiği olanlara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce para cezası kesildi. SÜRÜCÜLER DENETİMDEN MEMNUN Servis şoförleri de denetimlerden memnun olduklarını kaydetti. Onlarda biri olan Semih Çakan, “Denetimden rahatsız olmuyoruz. Gayet iyi bir uygulama sürekli yapılması lazım. Eksiği olan arkadaşlar da tamamlaması lazım eksiklerini. Sonuçta burada küçük çocuklarımızı taşıyoruz. Onlar bizim için çok önemli, geleceğimiz onlar. O yüzden emniyetimize teşekkür ediyorum. Benim bir eksiğim yok Her şeyimiz çalışıyor çok şükür" dedi. Bir başka servis şoförü olan Güngör Erenen“Benim bazı eksiklerim vardı. Buradan tamire giderken memur bey çevirdi. Denetimler güzel. Eksiklikler hemen ortaya çıkıyor. Benim arabamın geri vites kornası o arızalanmış o yüzden 108 lira ceza kestiler" şeklinde konuştu. Başka bir servis şoförü de,“Denetimler güzel. Aracımızda çok bir eksik gedik yok. Arka stop lambası kırıkmış oradan bir 108 lira ceza kestiler" dedi.

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