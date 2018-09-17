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İstanbul'da okul servislerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde, kentin çeşitli noktalarında okul servisi araçlarını denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde, kentin çeşitli noktalarında okul servisi araçlarını denetledi.

Trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ana ve ara arterlerdeki denetimlerinde, okul servislerini durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Sürücü belgesi ile araç bilgilerini sorgulayan ekipler, sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu, öğrencilere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

Ekipler, öğrencilere emniyet kemeri taktırmayan, fazla öğrenci taşıyan ve evrakları ile araçlarında eksiklik bulunan servis araçlarının sürücülerine ilgili maddeler uyarınca ceza yazdı.

Fındıkzade Kavşağı'ndaki uygulamada durdurulan bir servis aracının şoförüne, emniyet kemeri takmaması nedeniyle idari para cezası kesildi.

Aynı noktada trafik polislerince aracı denetlenen servis şoförü Turgay Tuncay, denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini söyledi.

Belgesiz ve kaçak şekilde çalışan servis şoförleri olduğunu ifade eden Tuncay, "O yüzden onların içimizden ayıklanması lazım ki bizler rahat çalışalım. Bakın bugün okulun ilk günü bütün evraklarım tamam. Yol belgem, taşıt kartım, sigortalarım muayenem, teknik bakımdan, A'dan Z'ye her şeyim tamam. Bütün araçların böyle olması lazım. Hem taşıdığımız öğrenciler hem de bu işi yapan diğer arkadaşlarımız için denetimleri uygun ve yararlı buluyorum. Bu denetimler daha sıkı olarak devam etmeli." diye konuştu.

Diğer servis sürücülerinin yanı sıra öğrenciler de denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

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2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü okul servislerine yönelik denetim

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