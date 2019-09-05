İstanbul'da okula uyum eğitimleri başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayan öğrenciler için "Okula Uyum Programı" başladı.

Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulunda öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla uyum programı etkinliği düzenlendi.

Uyum eğitimleri kapsamında okula ilk adımlarını atan öğrenciler, bahçede sıraya girdikten sonra öğretmenleri eşliğinde içeri alındı. Bu arada, bazı öğrencilerin annelerinden ayrılmak ve okula gitmek istemedikleri için ağladıkları görüldü.

Okula yeni başlayan öğrenciler, bir yandan Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca gösterileriyle eğlenirken bir yandan da arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı buldu.

Öğrenciler için gün boyunca "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca velilere de uyum programı çerçevesinde eğitici seminerler ve kurslar verilecek.

Okula uyum eğitimlerine İstanbul'da 246 bin 263 okul öncesi, 229 bin 889 ilkokul 1. sınıf, 217 bin 357 ortaokul 5. sınıf, 7 bin 504 lise hazırlık sınıfı ve 218 bin 138 lise 9. sınıf olmak üzere 919 bin 151 öğrencinin katılması planlanıyor.