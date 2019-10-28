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İstanbul’da okulda tepki çeken görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde ’besmele’, ’peygamber’ gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı.

Çekmeköy’de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde ’besmele’, ’peygamber’ gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Öte yandan, polisler okulda inceleme yaptı.
Çekmeköy’de bir ilkokulda öğrenciler, iddiaya göre, üzerine ’besmele’, ’peygamber’ gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine ayakları ile bastırıldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.

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