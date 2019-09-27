İstanbul'da okullarda bu sabah 

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da dün yaşanan 5.8 şiddetinde depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti. Bazı veliler tedirgin olmadıklarını söylerken, bazı velilerin korku ve tedirginliğinin olduğunu ama eğitiminin devam etmesini istediklerini belirtti.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından bazı vatandaşlar, geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı. Yaşanan depremin ardından veliler çocuklarını okula gönderdi. Ataşehir, Maltepe ve Bahçelievler'de çocuklarını okullarına bırakan bazı veliler okula devam etmesinin gerektiğini söylerken, bazı veliler tedirgin olduklarını belirtti.

"BİR TEDİRGİNLİK YOK"

Çocuğunu okula bırakan Ahmet Akaça isimli veli ise okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, "Bir tedirginlik yok, öğrencimi bıraktım okula, okulumuz yeni sağlam. Devam etmesi güzel tabii" diye konuştu.