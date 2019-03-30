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İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.  31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı.

İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.
31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. Seçmenlerin oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı. Beşiktaş Nisbetiye Caddes'ndeki özel bir okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kurulduİstanbul'da okullarda seçim sandıkları kurulduİstanbul'da okullarda seçim sandıkları kurulduİstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

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