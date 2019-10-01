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İstanbul’da okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler’de hasar gören okulda taşınma işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi

Geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler’de hasar gören okulda taşınma işlemleri devam ediyor. Okulda bulunan sıraların başka bir okula taşınma işlemi havadan görüntülendi.
İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda ağır hasarlı olduğu tespit edilen Yenibosna Ortaokulu’nda taşınma çalışmaları devam ediyor. Okulda bulunan sıra ve tahtalar yeni taşınacakları Piri Reis Anadolu Lisesi’ne taşınmaya başlandı. Gerçekleşen taşınma işlemi havadan görüntülendi.

İstanbul’da okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi

İstanbul’da okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi

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