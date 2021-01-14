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İstanbul’da öldürülen Ferdane Kurt memleketinde defnedildi

14.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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İstanbul Bayrampaşa’da kaldığı otelde 3 yaşındaki çocuğunun yanında boğularak öldürülen 43 yaşındaki Ferdane Kurt, memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde defnedildi.25 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 3 çocuğu bulunan Ferdane Kurt (43), 5 yıl önce boşandı.

İstanbul Bayrampaşa’da kaldığı otelde 3 yaşındaki çocuğunun yanında boğularak öldürülen 43 yaşındaki Ferdane Kurt, memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde defnedildi.
25 yıl önce evlenen ve bu evlilikten 3 çocuğu bulunan Ferdane Kurt (43), 5 yıl önce boşandı. Bir süre sonra başka evlilik yapan Kurt’un bu evlilikten de 1 çocuğu dünyaya geldi. Ancak kısa süre sonra eşinden ayrılan Ferdane Kurt çocuğu ile birlikte sığınma evine başvurdu. Bayrampaşa’da bir pansiyona yerleştirilen Kurt, önceki gün çocuğunun gözleri önünde boğularak öldürüldü.
Polis cinayet şüphelisi olarak aynı otelde kalan Cemil Y. isimli şahsı ararken, otopsi işlemlerinin ardından Kurt’un cenazesi memleketi Malatya’ya getirildi.
Doğanşehir ilçesinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile talihsiz kadın gözyaşları arasında defnedilirken, aile zanlının bir an önce yakalanmasını istedi.
Ferdane Kurt’un oğlu Can Bozkurt, annesinin 2 hafta önce Doğanşehir’de olduğunu ve İstanbul’a yeni gittiğini söyleyerek, “Bir insan nasıl öldürülür çocuğunun yanında. Devletimiz bu yönde ne olur kadınlara sahip çıksın. Bu işin peşini bırakmasınlar” diyerek zanlının bir an önce yakalanıp cezasını çekmesini istedi.
Kurt’un küçük kardeşi Adem Kurt ise 4 kardeş olduklarını ve öldürülen Ferdane Kurt’un en büyükleri olduğunu söyleyerek, “İstanbul’da oturuyordu, annemizin vefatından dolayı buraya geldi. 15-20 gün sonra geri gitti. Biran önce zanlının yakalanmasını istiyorum. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum, kadınlarımız ölmesin yaşasın” diye konuştu.

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