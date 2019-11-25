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İstanbul’da öldürülen Mevlevi eski istihbarat görevlisiydi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

14 Kasım’da İstanbul’da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mesut Mevlevi‘nin İran İstihbarat Servisi eski üyesi olduğu öne sürüldü.

İstanbul’un Şişli semtinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mesut Mevlevi’nin İran İstihbarat Servisi eski üyesi olduğu öne sürüldü. Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, sosyal medyada farklı hesaplarda yer verilen iddiaların yanı sıra Mevlevi’nin İran’daki bazı askeri tesislerde çekilmiş fotoğrafları da yayınlandı.

Mevlevi'nin Telegram'da hükümet üyelerine, istihbarat servislerine ve adli birimlere ilişkin rüşvet iddialarını yayınlayan "Black Box" isimli kanalın yönetimine katkı sağladığı ve İran Devrim Muhafızları arasında bağlantıda olduğu isimler bulunduğu belirtiliyor.

İddialara ilişkin ellerinde bir bilgi bulunmadığını söyleyen emniyet yetkilileri ise çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

32 yaşındaki Mevlevi, Şişli’nin Esentepe Mahallesi’nde bir arkadaşıyla yolda yürürken silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. 14 Kasım’da meydana gelen olayda, saldırgan kaçmayı başarırken Mevlevi ve arkadaşı yaralanmış, hastaneye kaldırılan Mevlevi burada hayatını kaybetmişti.

AFP,DHA / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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