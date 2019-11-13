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İstanbul'da öldürülen Uygur Türkünü cinayet öncesi 15 gün takip etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kırgızistan vatandaşı 2 şüphelinin Suriye'de bağlı oldukları cemaatle ters düştüğü gerekçesiyle maktulü 15 gün takip ettikten sonra silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesiyle ilgili Adana'da gözaltına alınan 3 şüpheli arasındaki 2 Kırgızistan vatandaşının, Suriye'de bağlı oldukları cemaatle ters düştüğü gerekçesiyle maktulü 15 gün takip ettikten sonra eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, 10 Kasım'da Çapa'da bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana'da yakalanan Kırgız Hüseyin Ahmetaliyev, Abdullah Enver ve Suriyeli Ali Isbeh'le ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlılar Abdullah Enver ve Hüseyin Ahmetaliyev'in sorgularında, Suriye'nin İdlib kentinde bağlı oldukları cemaatleriyle ters düştüğü iddiasıyla Aierken'i öldürmek için İstanbul'a geldikleri ve kendisini 15 gün takip ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Saldırıda silahı Abdullah Enver'in kullandığı, olay yerine gelip kaçtıkları aracın sürücüsünün ise Hüseyin Ahmetaliyev'in olduğu öne sürüldü.

Zanlıların olay sonrası önce Konya'ya gittikleri ardından Suriye uyruklu Ali Isbeh'in kullandığı araçla yola devam ettikleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kentte yakalandıkları bildirildi.

Ali Isbeh'in şüphelileri tanımadığını, para karşılığında Konya'dan aldığını iddia ettiği öğrenildi.

Fatih'te 3 gün önce bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesiyle ilgili Suriye'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen olayın failleri Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh dün Adana'da yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana cinayet istanbul Kırgızistan Saimaiti Aierken

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