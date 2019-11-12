İstanbul’da Ölen Le Mesurier’in Otopsi Raporu Bekleniyor

Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler adlı yardım kuruluşunun arkasındaki isimlerden biri olan İngiliz ordusu eski mensubu James Le Mesurier’in İstanbul’da ölümünün ardından otopsi yapılıyor.
James Le Mesurier, İstanbul, Beyoğlu’ndaki evinin yakınlarında Pazartesi sabahı ölü bulunmuştu. Polis kaynakları evinin balkonundan atladığı üzerinde durulduğunu, olayın intihar vakası olarak değerlendirildiğini belirtmişti. Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, James Le Mesurier’in İngiliz ajanı olduğunu ve Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantısı olduğunu iddia etmişti. İngiltere ise iddiayı sert bir dille yalanlıyor.
İstanbul Savcılığı James Le Mesurier’in ölümünün sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Enstitüsü’nde otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Polisin hala olay yeri yakınlarında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği ifade edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gazetecilere yaptığı açıklamada “Başsavcılığımız, polisimiz olayın aydınlatılması için çok yönlü çalışmalarını sürdürüyor” açıklamasını yaptı.
Le Mesurier Suriye Sivil Savunma adıyla da bilinen ve Suriye’de özellikle rejim ve Rusya’nın bombardımanında sivillerin enkazdan kurtarıldığı çalışmalara katılan Beyaz Miğferler adlı yardım kuruluşunun kurulma aşamasında yer alan Mayday kurtarma kuruluşunun kurucusu ve CEO’suydu.
Suriye’de muhalefetin denetimindeki bölgelerde 3 binden fazla gönüllü çalışanı bulunan grup 2013 yılından bu yana binlerce kişiyi kurtardığını, Suriye hükümetinin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını belgelediklerini söylüyor. Beyaz Miğferler kuruluşu Nobel Barış Ödülü için de aday gösterilmiş ancak ödülü kazanamamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, James Le Mesurier’i Balkanlar ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren eski bir İngiliz ajanı olmakla suçlamıştı. Rus sözcü Le Mesurier’in terör gruplarıyla bağlantısı bulunduğunu iddia etmişti.
İngiltere’nin BM Büyükelçisi Karen Pierce, Pazartesi günü iddiaları reddetmiş, Rus Dışişleri Bakanlığı’nın kendisinin casus olduğu yönündeki iddiaların kategorik olarak doğru olmadığını söylemişti.
İngiltere’nin BM nezdindeki temsilcisi Karen Pierce, İngiltere’nin Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Türk yetkililerin soruşturmasını da yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, 48 yaşındaki James Le Mesurier eşiyle birlikte 4 yıl önce Türkiye’ye taşınmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum