İstanbul’da Ölen Le Mesurier’in Otopsi Raporu Bekleniyor

Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler adlı yardım kuruluşunun arkasındaki isimlerden biri olan İngiliz ordusu eski mensubu James Le Mesurier’in İstanbul’da ölümünün ardından otopsi yapılıyor.

James Le Mesurier, İstanbul, Beyoğlu’ndaki evinin yakınlarında Pazartesi sabahı ölü bulunmuştu. Polis kaynakları evinin balkonundan atladığı üzerinde durulduğunu, olayın intihar vakası olarak değerlendirildiğini belirtmişti. Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, James Le Mesurier’in İngiliz ajanı olduğunu ve Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantısı olduğunu iddia etmişti. İngiltere ise iddiayı sert bir dille yalanlıyor.

İstanbul Savcılığı James Le Mesurier’in ölümünün sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Enstitüsü’nde otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Polisin hala olay yeri yakınlarında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği ifade edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gazetecilere yaptığı açıklamada “Başsavcılığımız, polisimiz olayın aydınlatılması için çok yönlü çalışmalarını sürdürüyor” açıklamasını yaptı.