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İstanbul'da ölen polis memuru Kilis'te toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bariyerlere çarpan otomobilinde cansız bedeni bulunan ve başından vurularak, hayatını kaybettiği ortaya çıkan polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu (36), memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - İSTANBUL'da bariyerlere çarpan otomobilinde cansız bedeni bulunan ve başından vurularak, hayatını kaybettiği ortaya çıkan polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu (36), memleketi Kilis'te toprağa verildi. Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Fatih Nenemoğlu'nun kullandığı otomobil, dün D-100 Karayolu Kumburgaz Kavşağı'nda bariyerlere çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelerek, inceleme yapan polis memurları, meslektaşlarının tek kurşunla başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar ettiği değerlendirilen Nenemoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, memleketi Kilis'e getirildi. Polis memuru, Hacı Cümbüş Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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