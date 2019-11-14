İstanbul’da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvif Christina Winber’e yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

\u0130stanbul\u2019da \u00f6l\u00fc bulunan eski \u0130ngiliz ajan\u0131 James Gustaf Edward Le Mesurier\u2019in e\u015fi Emma Hedvif Christina Winber\u2019e yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131 konuldu. Bal\u0131k tutmak i\u00e7in gitmi\u015fti! Kay\u0131p doktor o g\u00f6lde aran\u0131yorOsmaniye\u2019de ah\u0131r yand\u0131, 7 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan telef olduT\u00fcm iste\u011fi k\u0131z\u0131na her g\u00fcn "iyi geceler" diyebilmek
Okuyucu Yorumları 0 yorum