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İstanbul’da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada’daki evi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Beyoğlu’ndaki evinin yakınında ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Büyükada’da da bir evinin bulunduğu biliniyordu.

Beyoğlu’ndaki evinin yakınında ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Büyükada’da da bir evinin bulunduğu biliniyordu. Eski İngiliz ajanı Mesurier’n ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken, Büyükada’daki evi görüntülendi.
İngiliz istihbarat ajanı ve Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler’in kurucusu ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu’ndaki evinin yakınlarında ölü bulunmuştu. Eski İngiliz ajanı Mesurier’in ölümüne ilişkin araştırmalar hala devam ediyor.
Öte yandan, James Gustaf Edward Le Mesurier’n Büyükada’daki evi görüntülendi. Evin önünde 24 saat boyunca polis ekiplerinin beklediği görüldü. Aynı zamanda çok sayıda İngiliz gazetecinin de evin yakınlarına geldikleri öğrenildi.

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