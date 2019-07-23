İstanbul’da ölüm saçan cani hakkında istenen ceza belli oldu

Cezaevinden çıktıktan sonra 2’si öz oğlu 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Gürkan’ın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da geçtiğimiz Mart ayında Esenyurt’ta oğulları Gökmen Gürkan (15) ile Göksel Gürkan’ı (21), Avcılar’da ise öz kardeşi Mühendis Gürkan (44) ve bacanağının oğlu Erdal Tiz’i (33) öldüren Şinasi Gürkan (53) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eşi birlikte yaşadığı adam tarafından öldürülmüştü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şinasi Gürkan’ın 2004 yılında 2 kardeşinin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılandığı ve mahkumiyetine karar verildiği, cezaevinde bulunduğu dönemde eşi Nadime’nin birlikte yaşadığı Ömer Güneşsu isimli şahıs tarafından öldürüldüğü aktarıldı.

Cezaevinde aile bireylerini öldürmeyi düşünmüş

İddianamede Şinasi Gürkan cezaevinde bulunduğu dönemde eşinin Ömer Güneşsu ile yaşamasına aile bireylerinin ve bacanağı Alihan Tiz’in izin verdiği gerekçesiyle husumet beslediği aktarıldı. Cezaevindeyken tahliye olduğunda husumet beslediği kişileri öldürmeye karar veren Şinasi Gürkan’ın, tahliyesine kısa bir süre kala eşi Nadime’nin Ömer Güneşsu tarafından öldürüldüğünü duyduğu ve bu haberden sonra hasımlarını öldürmekten vazgeçtiği açıklandı.

Tahliye olduktan sonra bir ev bulan Şinasi Gürkan’ın oğulları ile birlikte yaşamaya başladığı ancak zamanla aralarında anlaşmazlıklar yaşandığı da iddianamede anlatıldı. Oğullarının çeşitli suçlara karıştığını öğrenen Şinasi Gürkan’ın, bu durumdan kardeşi ve bacanağını sorumlu tuttuğu aktarıldı.

İddianamede, Şinasi Gürkan’ın işlemediğini düşündüğü bir suçtan dolayı ceza çekmiş olması, oğullarının kendisine karşı olumsuz davranışları, annelerinin başka bir adamla yaşamasına oğullarının göz yummuş olmaları hatta onların da bu evde yaşamış olması nedeniyle oğullarını, bacanağını ve kardeşini içinde bulunduğu durumun sebebi olarak gördüğü açıklandı.