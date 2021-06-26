İstanbul'da Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi

LGBTQ Onur Haftası kapsamında bugün İstanbul’da düzenlenmesi planlanan yürüyüşe polis sert bir şekilde müdahale etti.

Saat 17.00’de Taksim’de yapılacağı önceden duyurulan Onur Yürüyüşü’ne Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yasaklama gelmişti.

Kaymakamlığın açıklamasında, LGBTQ bireylerin haklarını savunma amacıyla düzenlenecek etkinliklere, “devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla” yasak getirildiği bildirildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gözaltına alınanlar arasında olan AFP haber ajansından gazeteci Bülent Kılıç’ın polis tarafından darp edildiği kaydediliyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hak savunucuları polisin sert müdahalesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

