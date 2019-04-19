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İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Bakırköy, Esenyurt ve Tuzla'daki 4 özel hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 Nisan'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kaşe ve çok sayıda pasaport ile diploma fotokopisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Organ Ticareti

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