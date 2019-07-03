HABER

İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyonda, biri doktor 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Esenyurt'taki bir özel hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 21 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, nakil ameliyatını yapacak olan Doç. Dr. Hayri G, organ vericisi Suriyeli Ahmet Z, organ alıcısı İsrailli Nimer H. ve tercüman Yusuf E'yi gözaltına aldı.

İncelemelerde, nakil olacak olan İsrailli Nimer G'nin ameliyatı yapacak olan doktora 35 bin dolar, hastaneye ise 10 bin dolar vereceği tespit edildi.

Şüphelilerden Yusuf E. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken Nimer H. ise sınır dışı edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Hayri G. ve Ahmet Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Trafikteki tartışma cinayetle sonuçlandıTrafikteki tartışma cinayetle sonuçlandı
(Özel) Ulucami’yi ziyarete gelen Güney Afrikalı ailenin 5 bin lirasını çaldılar(Özel) Ulucami’yi ziyarete gelen Güney Afrikalı ailenin 5 bin lirasını çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul organ kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Demirören Medya Grubu satılıyor' iddiasına açıklama!

Demirören Medya Grubu satılıyor mu?

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden 'Arapça' tabela açıklaması

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İstanbul'da yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Dehşeti yaşadılar! Kurşun yağdırdı

İstanbul'da polisten 'abart egzoz' denetimi!

Polis denetimleri artırdı! Ceza yağdı

Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

9 ayrı açma noktası var! Ellerinde tuttukları o kumaşla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.