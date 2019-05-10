İstanbul'da organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''silahla yağma" "Öldürmeye teşebbüs" gibi çok sayıda suçtan haklarında dava açılan organize suç örgütü üyesi 68 sanığın yargılandığı davada, 17 tutuklu sanık tahliye edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza infaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan binada yapılan duruşmaya, 37 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Bir kısım müştekiler de söz alarak sanıklardan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 17'sinin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 68 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklardan İlyas Saral'ın "elebaşı", diğer sanık Fatih İnalkoç, Fatih Sarıoğlu ve Cezmi Meydancı örgüt yöneticisi, diğer sanıklar da örgüt üyesi ve örgüt adına suç işleyen kişiler olarak yer alıyor.