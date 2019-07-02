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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgüt üyesi göz altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binaya baskın gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama gerçekleştirildi. Çevik Kuvvet ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda suç örgütü üyesinin gözaltına alındığı, bazı adreslerde silah ve mermi ele geçirildiği bildirildi.

Örgüt üyelerinin kullandığı belirlenen bazı araçlara da el konuldu.

Devam eden operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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Arnavutköy istanbul Organize Suç Örgütü Operasyonu

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