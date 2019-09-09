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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'de büfe işleten M.Y.Y. ile T.Y'ye açık senet imzalatan 4 kişi bir süre sonra iş yerine gelerek silahla tehditte bulunup 260 bin lira istedi.

"Bize bu parayı ödemezseniz sizi öldürürüz" diyerek tehditte bulunan şüpheliler 2 Eylül'de geldikleri büfeden T.Y'nin bin lirasını yağmalayarak ayrıldı.

Şüphelilerden B.K. 5 Eylül'de parayı ödemedikleri gerekçesiyle T.Y'ye silahla ateş ederek yaraladı.

Şüphelilerin 7 Eylül'de "Yarım kalan işimizi tamamlamak üzere geliyoruz" tehditi üzerine iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis, büfe yakınında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta bulunan B.K, M.F.Ö, M.Ç, B.G. ve G.K. gözaltına alınırken, araçta tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, M.F.Ö. ve G.K tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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kadıköy Organize Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç örgütü

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