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İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde eylem yapan çıkar bir suç örgütünü tespit etti.

İstanbul’da çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde eylem yapan çıkar bir suç örgütünü tespit etti. Liderliğini S.H. adlı bir cezaevi tutuklusunun yürüttüğü çetenin, örgütsel faaliyet gösterdiğini tespit eden polis, uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığını, bu ticaretten de çeteye gelir sağlandığını ortaya çıkardı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde çetenin şemasını ortaya çıkaran emniyet ekipleri, ardından zanlıların izini sürdü. Çete üyelerinin adı geçen ilçelerde karıştıkları eylemleri tek tek tespit edilirken, şüphelilerin yakalanması için 6 Ekim’de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda E.C., S.D., M.D., H.G.Y., M.K., E.A., Ö.F.Z., Y.A.Y ve Ş.Ç. adlı 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalardaki gizli bölmelere saklanmış biri kuru sıkı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 10 mermi ve bir miktar toz esrar ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgu işlemleri tamamlanan çete üyeleri, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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