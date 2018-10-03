HABER

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Sultan Selim Saral ve Ümit Serkan Saral'ın da bulunduğu suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, 22 şüphelinin 1 yıl ile 71 yıl 9 aya kadar değişen miktarda hapisle cezalandırılmaları istendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Sultan Selim Saral ve Ümit Serkan Saral'ın da bulunduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sultan Selim Saral ve Ümit Serkan Saral ile bir trafik polisinin de arasında bulunduğu 22 kişi hakkında organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Sultan Selim Saral’ın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma", "birden fazla kişiyle birlikte suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak suç örgütü yararına yağma", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 44 yıl 3 aydan 71 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Benzer suçlardan şüpheli Ümit Serkan Saral için 18 yıldan 40 yıla kadar, şüpheli Ömer İnanç Saral için 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheli trafik polisi İ.A'nın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, diğer şüphelilerin farklı oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

"Sarallar" olarak belirtilen organize suç örgütünün yapısı, faaliyetleri ve eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, örgüt elebaşı konumundaki kişilerin firari olması, yine örgüt elebaşılarından Burhanettin Saral’ın cezaevinde bulunduğu dönemde ortaya çıkan otorite boşluğundan, Sultan Selim Saral'ın daha etkin bir konuma geçtiği bildirildi.

İddianamede, şüpheli Sultan Selim Saral’ın bu dönemde mali olarak gücünü arttırma amacıyla, bir şirketin piyasada bulunan 9 milyon dolar alacağını tahsil etmek ve bir gömlek firmasını almak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Gömlek firması ile ilgili Şişli’deki Süzer Plaza önünde kasten yaralama olayının meydana geldiği anlatılan iddianamede, bu olayda suç örgütü lideri Sedat Şahin’in bir adamıyla, Sarallar’a mensup 3 kişinin olay yerinde olduğu, bu kişilerin orada bulunma sebeplerinin ise Sultan Selim Saral’ın bu firmayı alma amacıyla yaptığı girişimin neticesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Müşteki beyanlarına da yer verilen iddianamede, örgüt elebaşı Sultan Selim Saral’ın ön plana çıkarak, bu örgütün kamuoyunda aktif olarak sürdürülmesi görevini üstlendiği belirtildi.

İddianamede, halen görevde olan trafik polisi İ.A’nın, GBT bilgilerini sorgulattığı ve trafik cezalarını kontrol ettirdiği ifade edildi.

Ayrıca, acil haller dışında kullanılması yasak olan emniyet şeridini suç örgütü üyelerinin kullanmasına imkan sağladığı öne sürülen İ.A'nın, EDS görüntülerini cezai işleme tabi tutmadığına ilişkin çok sayıda telefon görüşmesinin bulunduğu kaydedildi.

PARTNERPuantiye elbise zorladıPuantiye elbise zorladı
Mardin'de 5 dilde, 5 masal günüMardin'de 5 dilde, 5 masal günü
Kayalıklardan düşen çoban kurtarıldıKayalıklardan düşen çoban kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Organize suç örgütü Sultan Selim Saral

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cinayet anını kameraya çekti!

Cinayet anını kameraya çekti!

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

İstanbul Veliefendi'de 'tsunami' izi aradılar

İstanbul Veliefendi'de 'tsunami' izi aradılar

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.