İstanbul'da organize taksi dolandırıcılığı: 19 gözaltı (1)

Hüseyin COŞKUN - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- SULTANAHMET, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi önemli turistik bölgelerde, taksilerine binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen organize şebeke üyesi taksicilere yönelik soruşturma kapsamında, 63 taksi sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25 sürücüden 19'u yakalandı. 38 sürücünün ise çalışma ruhsatları iptal edildi. Şebekenin Beşiktaşlı ünlü futbolcu Enzo Roco'yu da dolandırmak istediği ortaya çıktı.

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi önemli turistik bölgelerde, taksilerine binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen taksicilere yönelik çok yönlü bir çalışma başlattı. Şüpheliler, bir süre teknik ve fiziki takibe tabi tutularak, izlendi. Asayiş Şube ekiplerinin çalışmaları sonucu, şüphelilerin kullandığı dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıktı.

ÖRGÜTLÜ DOLANDIRICILIK: İLK TAKSİ 1000 TL İSTEMİŞ, İKİNCİ TAKSİ 700 TL'YE İKNA ETMİŞ

Organize dolandırıcılık çetesine üye taksicilerin, yolcuların isteği dışında yolu uzatarak, fazla para talep ettiği ve fazla para vermeyenleri ise darp ettikleri öğrenildi. Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'nun da şebekenin hedefi olduğu, Beşiktaş'tan bindiği taksiden Sultanahmet'te inen ünlü futbolcudan 1000 TL ücret talep edildiği açıklandı. Polis ekipleri, şikayete konu yolculuklar hakkında trafik haritasını izleyerek yaptığı incelemelerde sürücülerin yolu uzattıklarını belirledi. Dolandırıcıların uyguladığı bir diğer yöntemin ise, şebeke üyesi iki taksinin birlikte uyguladığı bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Buna göre, beraber hareket eden iki taksi sürücüsünden birinin, yolculuk yapmak isteyen yabancı turistlerden 1000 TL ücret talep ettiği, fahiş ücreti reddeden turistlerin hemen arkada bulunan diğer şebeke üyesi taksici tarafından daha düşük fahiş fiyat olan 700-800 TL gibi bir ücrete ikna edildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında, haklarında işlem başlatılan 63 taksiciden 25'i hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltı kararı bulunanlardan ise 19'u yakalandı. 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

