İSTANBUL'DA ORMAN YAKANLARA OPERASYON; 3 GÖZALTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 3 kişi ile terör örgütü PKK/KCK´dan yakalama kararı bulunan 3 kişi olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül´de Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi´nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alan ve Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Sokak´taki orman yangınlarıyla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 4 şüpheliyi belirleyerek Küçükçekmece ve Ümraniye´de gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Vatan Caddesi´nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ne getirilerek sorguya anılırken, polis ekipleri firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

PKK/KCK´DAN YAKALAMA KARARI OLAN 3 KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan yapılan aynı operasyonda terör örgütü PKK/KCK´dan yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de 3 ilçede bulunan adreslerine baskın düzenleyen TEM ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmaları devam ediyor

