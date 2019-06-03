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İstanbul’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı'nda çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü

İSTANBUL (AA) - Pendik Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormanyolu Caddesi üzerinde bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
aydos ormanı pendik yangın

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