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  4. İstanbul'da ortağını silahla yaralayan kişi intihar etti

İstanbul'da ortağını silahla yaralayan kişi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da ortağını silahla yaralayan kişi intihar etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ilçesinde, ortağını silahla yaralayan kişi intihar etti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kültür Mahallesi'nde, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

Uyarıya rağmen kaçan sürücü, kısa süreli kovalamanın ardından aracını yol kenarına park etti.

Aracın yanına giden ekipler, sürücü koltuğundaki kişinin silahla intihar ettiğini, arka koltukta ise üzeri kartonla örtülü silahla vurulmuş bir kişi olduğunu tespit etti.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, başlattığı soruşturma kapsamında, Umut G'nin, ortağı olduğu ve aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu öğrenilen Bekir H'yi çıkan tartışma sonrası arabada vurduğunu ve öldüğünü düşündüğünü, daha sonra polisin kendisini takip ettiğini fark edince intihar ettiğini belirledi.

Bu arada, hastanede müdahalede bulunulan Bekir H'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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