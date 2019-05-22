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İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Hırsızlık amacıyla girdiği evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hırsızlık amacıyla girdiği bir evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Bostancı Mahallesi'nde ikamet eden Ömür A. 9 Mayıs'ta evine giren hırsızlık zanlısının, evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobilini çaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede çalıntı araçlar üzerine çalışma yürüten ekipler, 16 Mayıs'ta Maltepe'de şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Plakayı sorgulayan ekipler, plakanın sahte olduğunu tespit edince aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede, aracın 9 Mayıs'ta Bostancı Mahallesi'nden çalınan araç olduğu belirlendi.

Araç sürücüsü Cem Ö. (25) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette benzer suçlardan 5 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Araçta yapılan aramada, sahte plakalar, hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar ve kerpeten ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü oto hırsızlığı Oto Hırsızlık Büro Amirliği

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