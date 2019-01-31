HABER

İstanbul’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 01:26 | Son Güncelleme

İstanbul Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 kişi yaralandı.Olay, 00.00 saatlerinde, Hasdal- Kemerburgaz yolu Göktürk Mevkiinde meydana geldi.

İstanbul’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

İstanbul Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 kişi yaralandı.
Olay, 00.00 saatlerinde, Hasdal- Kemerburgaz yolu Göktürk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya-İstanbul arası sefer yapan özel bir firmaya ait otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu, yolcular otobüs içerisinde mahsur kaldı. Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlattı.
2 ölü, 3’ü ağır 21 yaralı
Olay yerine gelen ekipler devrilen otobüs içerisindeki vatandaşlara olay yerinde ilk müdahalesinin yaptıktan sonra çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Burada ambulans içerisinde 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 21 yolcu içerisinden de 3’ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.
Yerde köpek yatıyordu
Olay yerinde yerde yatan bir köpek ise dikkat çekti. Şoförün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak otobüsün devrildiği ise iddialar arasında.
Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, otobüsü inceledikten sonra otobüs olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

İstanbul’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

İstanbul’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

İstanbul’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

PARTNERPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdiPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdi
Adapazarı'nda çıkan yangında 'arşiv' kül olduAdapazarı'nda çıkan yangında 'arşiv' kül oldu
Minibüs yangınında kundaklama şüphesiMinibüs yangınında kundaklama şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.