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"İstanbul'da otobüsler tek renk olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 20:43 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "(Otobüsler) Erguvan rengi var, mavi rengi var, kırmızısı var. Var oğlu var. Bütün renkler aynı olacak, hepsi aynı renk olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da toplu taşıma yapan otobüslerin tek renk ve aynı standartlara sahip olacağını açıkladı.

Binali Yıldırım, Pendik'te bir otelde, "Özel Halk Otobüsleri Camiası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İle Buluşuyor" etkinliğinde, halk otobüsçülerinin İstanbul'un yükünü çektiğini söyledi.

Üniversite yıllarında babasıyla bir otobüs aldıklarını, 1978 yılından 1984'e kadar Türkiye'nin her tarafına taşımacılık yaptıklarını anlatan Yıldırım, "İşin sonunda babam bana, 'Oğlum beni bu işe neden soktun' dedi, sattık." dedi.

Otobüsçülere, "Yaptığınız iş çok önemli." diyen Yıldırım, İETT ile günde 3 milyona yakın yolcunun taşındığını ifade etti.

Yıldırım, "Yaptığınız iş sonuna kadar alın terinizin karşılığıdır, annenizin helal sütü kadar güzel ve namuslu bir iştir. Gün boyu direksiyon sallamak kolay bir iş değildir. İstanbul'un trafiği de çabası. 15 milyonu aşan bir nüfus var. İstanbul bir ülke olsa Avrupa'da 13. ülke olurdu. Bu nüfusu her gün bir yerden bir yere taşıyorsunuz. Bir esnaf düşünün ki her gün bir ülkeyi bir yerden bir yere taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Otobüsçülerin üzerindeki sorumluluğun her geçen gün arttığını, büyük bir camianın ulaşım sektöründen ekmek yediğinin altını çizen Yıldırım, "2004'de 2 milyon otobüs seferi yapılıyordu, bu sayı 2018'de 4,5 milyona çıktı. İki katı aşan bir büyüme var. 2023'de 5,5 milyonu geçecek. Bir yandan toplu taşımayı geliştireceğiz, toplu taşıma geliştiği zaman sizin yaptığınız iş hem daha az zahmetli olacak, hem de araçlarınız daha uzun ömürlü olacak. Yaptığınız işten de keyif alacaksınız." diye konuştu.

- "Hepsi aynı renk olacak"

Yıldırım, özel halk otobüsçülüğü yapan birden fazla şirket bulunduğuna dikkati çekerken, "Masada 5 ayrı şirket var, İETT var. Erguvan rengi var, mavi rengi var, kırmızısı var. Var oğlu var. Bütün renkler aynı olacak, hepsi aynı renk olacak. Öyle ayrıcalık yok kardeşim. Aynı işi yapıyorsunuz, aynı şartlara, aynı standartlara, aynı kaliteye, aynı haklara sahip olacaksınız." ifadesini kullandı.

Otobüsçülerin sorunlarına da değinen Yıldırım, bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, "İnsan emeğinin karşılığını alamıyorsa o işi yapar mı? Mecbursunuz yapıyorsunuz. İsteyerek yapmak başka kerhen yapmak başka. Bu da kaliteye yansıyor. Bu da yolculara olumsuzluk olarak yansıyor. Bir kere bu memnuniyetsizliği ortadan kaldıracağız. Belediye size bilet başına destek veriyor. Yapacağımız şey bunu yeni baştan ele alacağız, bu destek güncellenecek." diye konuştu.

31 Mart'ın büyük gün olduğunun altını çizen Yıldırım, katılımcılara, "İstanbul'da otobüsçü kardeşinizi şehrin belediye başkanı yapacak mısınız?" diye seslendi.

Yıldırım, "Ondan sonra zaten hep beraberiz bir yere kaçma şansımız yok. Kader ortağıyız, İstanbul'a birlikte hizmet edeceğiz. Siz ne kadar memnunsanız, şehir de o kadar memnun olacak, ben de o kadar memnun olacağım." dedi.

Yıldırım, kentte taşımacılık yapan her kesimden temsilcinin İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi heyetine dahil edileceğini ifade ederken, "İstanbul'un yükünü kim taşıyorsa orada söz sahibi olacak. Siz taşıma yapacaksınız, başkaları sizin hakkınızda karar verecek? Olmaz böyle şey." dedi.

Yıldırım, konuşması sırasında, üzerinde kendi fotoğrafı ile "yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur" yazılı afişini gösterdi.

"Siz İstanbul'un nabzı, kalbisiniz. Siz can taşıyorsunuz. İstanbul'un üreten, İstanbul'u büyüten hemşehrilerimizi her gün iş yerine götürüp getiriyorsunuz." diyen Yıldırım, otobüsçülerin alın ve akıl teriyle şehre hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Programda, ulaşım şirketlerinin temsilcileri de selamlama konuşması yaptı.

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