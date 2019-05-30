"İstanbul'da otobüslerin gidiş-dönüş biletleri tükendi"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferleri bile sattıklarını belirterek, "Sadece İstanbul'dan gidiş biletleri değil, seçim nedeniyle şehre dönüş biletleri de tükendi." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın büyük bölümünün geride kaldığını ifade ederek, otobüs biletlerinin bu sefer çok erken tükendiğini, bunda bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanmasının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti.

Özcan, "Bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin hepsi tükendi. Ek seferleri bile sattık." dedi.

Normalde İstanbul'dan günlük ortalama bin 600 otobüs seferi yapıldığını, bunun yüzde 25'inin Trakya, yüzde 75'inin ise Anadolu'ya gittiğini aktaran Özcan, son aylarda otobüs sefer sayısının bin 200'e düştüğünü, şu anda ise tekrar eski günlere döndüklerini söyledi.