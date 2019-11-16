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İstanbul’da otomobil hırsızlarına operasyon anı polis kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da 3 farklı ilçeden 4 otomobili çalarak parçalara ayıran 5 şahıs, araçları satmak üzereyken yakalandı.

İstanbul’da 3 farklı ilçeden 4 otomobili çalarak parçalara ayıran 5 şahıs, araçları satmak üzereyken yakalandı. Operasyon anı polis kameralarına yansırken, şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 30 Ekim ile 11 Kasım tarihleri arasında Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin araçları çaldıktan sonra Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir depoya götürdüklerini tespit etti. Bunun üzerine 13 Kasım tarihinde belirlenen adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonla, 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Abdulkadir K.’nin (53) 19 adet suç kaydı, 10 adet aranması ve hakkında kesinleşmiş 3 buçuk yıllık hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüpheliler, Ahmet K.’nin (56) 3, Erol Ö.’nün (25) 1, Mustafa Y.’nin (31) 8, Mehmet Ali B.’nin (23) ise 2 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Otomobilleri çalıp, paramparça ettiler, satmaya hazırlanırken yakalandılar
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin, çaldıkları otomobilleri Yakuplu Mahallesi’nde bulunan depoya götürdükten sonra şase numaralarını silip parçalara ayırdıkları, otomobil parçalarını tek tek paketleyerek satmaya hazır halde beklettikleri görüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Abdulkadir K., Ahmet K. ve Erol Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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