İstanbul'da otomobil hırsızlığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Hurdaya çıkmış araçların benzerlerini çalarak ya da kiraladıkları araçların şase numaraları ve plakalarını değiştirerek sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, Emrah Y'nin (40) Beykoz'da 2 çalıntı aracı, satmaya hazırlandığı ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu 2 aracın plakalarının sahte olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Emrah Y'yi araçların bulunduğu noktanın yakınında gözaltına aldı.
Emrah Y'nin araçları Serdar Y'nin (37) getirdiğini söylemesi üzerine, polis Emrah Y'ye, Serdar Y'yi arayıp buluşma ayarlamasını istedi. Ayarlanan buluşma yerine gelen Serdar Y. de gözaltına alındı. Serdar Y'nin buluşma yerine geldiği aracın plakasının da sahte ve şase numarasının değiştirilmiş olduğu belirlendi.
Çalışmalarını genişleten ekipler, bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Furkan O'yu da (21) yakaladı. Üzerinden kardeşi Özkan O. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan
Furkan O'nun kullandığı aracın da şase numarasının değiştirildiği tespit edildi.
Çalışma kapsamında, şüphelilerin sahte plaka takarak satmaya çalıştığı ileri sürülen bir araç ve 9 sahte plaka ele geçirildi.
Söz konusu araçların İstanbul, Çankırı ve Tokat'tan çalındıkları belirlendi.
Şüphelilerin hurdaya çıkmış aynı model araçların şase numarası ve plakalarını, çalınan araçlara taktıkları, ayrıca araç kiralama şirketlerinden araç kiralayan çete üyelerinin kiraladıkları araçları da hurdaya çıkmış benzerleri ile şase numaralarını değiştirip sahte plaka takarak piyasaya sürdükleri öne sürüldü.
Yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği belirtilen şüphelilerin satmaya hazırlandıkları araçları dikkat çekmemek için büyük camilerin otoparklarında tuttuğu iddia edildi.
Operasyonda ele geçirilen 5 araç sahiplerine teslim edilmek üzere emniyetin otoparkına çekilirken, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Emrah Y, Serdar Y. ve Furkan O. tutuklandı.
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