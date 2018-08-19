İstanbul'da otomobil hırsızlığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Hurdaya çıkmış araçların benzerlerini çalarak ya da kiraladıkları araçların şase numaraları ve plakalarını değiştirerek sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, Emrah Y'nin (40) Beykoz'da 2 çalıntı aracı, satmaya hazırlandığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu 2 aracın plakalarının sahte olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Emrah Y'yi araçların bulunduğu noktanın yakınında gözaltına aldı.

Emrah Y'nin araçları Serdar Y'nin (37) getirdiğini söylemesi üzerine, polis Emrah Y'ye, Serdar Y'yi arayıp buluşma ayarlamasını istedi. Ayarlanan buluşma yerine gelen Serdar Y. de gözaltına alındı. Serdar Y'nin buluşma yerine geldiği aracın plakasının da sahte ve şase numarasının değiştirilmiş olduğu belirlendi.

Çalışmalarını genişleten ekipler, bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Furkan O'yu da (21) yakaladı. Üzerinden kardeşi Özkan O. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan