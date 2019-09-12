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İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

İş yerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos - 2 Eylül arasında Bayrampaşa, Başakşehir, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da ev ve iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Polis, şüphelilerin her hırsızlık olayı için ayrı çalıntı plaka kullandıklarını tespit etti.

Yürütülen çalışma sonucu Bayrampaşa'da bir iş yerinden lastik çalan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yaşı küçük H.G, Fırat K. (18) ve Haydar K. (30) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat K'nın 13, Haydar K'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kapalı kasa araçla iş yerlerine geldikleri, iş yerlerinin kepenklerini kırarak lastik çaldıkları anlar görülüyor.

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