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İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 06:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Avcılar E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi. Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar istanbul trafik kazası

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