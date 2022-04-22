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  4. İstanbul'da otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı

İstanbul'da otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı

22.04.2022 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araçtan atlayarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İSTOÇ-Edirne istikametinde ilerleyen araçtaki bir kişi, kız arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma sonrası hareket halindeki aracın kapısını açarak kendisini otoyola attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıya olay yerinde yapılan müdahale anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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