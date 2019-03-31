İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: Zeki G\u00dcNAL-Cengiz \u00c7OBAN\/\u0130STANBUL,(DHA)\n31 Mart Mahalli \u0130dareler Genel Se\u00e7imleri i\u00e7in \u0130stanbul'da oy verme i\u015flemi, saat 08.00'de ba\u015flad\u0131.\ng\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n---------------\n-Oy verenlerKendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!Bursa'da otomobil elektrik dire\u011fi ve bah\u00e7e \u00e7itine \u00e7arpt\u0131: 2 yaral\u0131Ad\u0131yaman'da bin 363 sand\u0131kta oy verme i\u015flemi ba\u015flad\u0131
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