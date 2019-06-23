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İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 08:26 | Son Güncelleme

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.

İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU-İsa ALMAÇYIR/İSTANBUL,(DHA)- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler oylarını kullanıyor.
Beşiktaş'ta sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullara geldi. Beşiktaştaki özel bir okulda görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Yemin edilmesinin ardından ise oy pusulalarına mühür vuruldu. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)İstanbul'da oy verme işlemi başladı (1)

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