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İstanbul'da oy verme işlemi başladı (Geniş haber) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 08:50 | Son Güncelleme

 31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.

Zeki GÜNAL-Cengiz ÇOBAN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) 31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler ilk oylarını kullandı.
Seçim için okullarda sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık yeminin ardından ise saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başlamasıyla seçmenler ilk oylarını kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Kağıthane-Beşiktaş-Kadıköy
-Seçim yemini edilmesi
-Hazırlıkların yapılması
-Zarfların sayılarak mühür vurulması
-İlk oyların kullanılması
-Genel ve detaylar

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