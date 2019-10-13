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İstanbul'da Paris lezzetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bilinen 8 bin 500 yıllık geçmişi, kıtaları birleştiren konumuyla üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul, sahip olduğu mutfak kültürüyle de dünyanın gastronomi merkezleri arasında yerini aldı - İstanbul'un farklı semtlerinde hizmet veren Meksika, İngiliz, Fransız, İtalyan, Hint, İran ve Çin restoranlarına turistlerin yanı sıra İstanbullular da yoğun ilgi gösteriyor - Cafe de Paris - Suadiye Restoranı Yönetim Kurulu Üyesi İrem Sadıkoğlu: - "İstanbul, hem ticari hem kültürel bir merkez. Dünyanın her tarafından iş ve turistik gezi için gelen misafirlerimizi ağırladığımız gibi yerli turistleri de ağırlıyoruz. Yabancı ve yerli müşterilerimizi memnun etmek, onlara iyi bir atmosfer yaşatmak ayrıca Türk turizmine katkı sağlamak bizi mutlu ediyor" - Diş hekimi Aslı Yalçınkaya: - "Hem yabancı turistlerin ilgi odağı olması hem de birçok yabancının bu şehre yerleşmesi, yabancı restoranlara ilgiyi arttırıyor ancak küreselleşen dünyada Türk insanının da yabancı mutfaklara ilgisi ve merakı arttı. Herkes bu tatları arıyor. Talep görüyor ki bu tür mekanlar çoğaldı"

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - Bilinen 8 bin 500 yıllık geçmişi, kıtaları birleştiren konumuyla üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul, sahip olduğu mutfak kültürüyle de dünyanın gastronomi merkezleri arasında yerini aldı.

İstanbul, binlerce yıldır biriken kültürel zenginliğini arttırmaya günümüzde de devam ediyor. Zengin mutfağıyla her damak tadına uygun lezzetler sunan tarihi şehir, şimdilerde başka coğrafyaların tatların da ev sahipliği yapıyor.

Tarih boyunca Asya'dan Avrupa'ya, Arap Yarımadası'ndan Afrika'ya kadar birçok bölgenin yemek kültürüyle zenginleşen İstanbul'da dünyaca ünlü, markalaşmış yabancı restoranlar da açılıyor.

İstanbul'un farklı semtlerinde hizmet veren Meksika, İngiliz, Fransız, İtalyan, Hint, İran ve Çin restoranlarına turistlerin yanı sıra İstanbullular da yoğun ilgi gösteriyor.

Cafe de Paris - Suadiye İstanbul'un trafiğinden, gürültüsünden uzak fakat şehrin göbeğinde, Prens Adalarının tam karşısında güneşin batışının da en güzel şekilde izlenebileceği mekanlardan biri.

Restoranda, damakta enfes bir tat bırakan Fransız usulüyle pişirilen yemekleri hoş bir müzik eşliğinde keyifle yemek mümkün.

Cafe de Paris - Suadiye Restoranı Yönetim Kurulu Üyesi İrem Sadıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un küçük bir dünya olduğunu söyledi.

Suadiye'nin ABD'nin Los Angeles'ına, Maslak, Levent tarafının Manhattan'a, Dolmabahçe, Beşiktaş bölgelerinin İtalya'ya benzediğini belirten Sadıkoğlu, Sultanahmet'i ise bütün kültürlerin birleştiği bir mozaik şeklinde tanımladı.

Bir yanda güneşin batışı ile oluşan ada manzarası, diğer yanda da gökdelenlerin olduğu bir manzarada Fransız yemeği yemenin çok büyük bir keyif olduğunu belirten Sadıkoğlu, "İstanbul, hem ticari hem kültürel bir merkez. Dünyanın her tarafından iş ve turistik gezi için gelen misafirlerimizi ağırladığımız gibi yerli turistleri de ağırlıyoruz. Büyük bir metropol olan İstanbul'da şehrin karmaşasından uzak yabancı ve yerli müşterilerimizi memnun etmek, onlara iyi bir atmosfer yaşatmak ayrıca Türk turizmine katkı sağlamak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Sadıkoğlu, yabancıların özellikle şehre yakın olmasından dolayı ve kendi damak tatlarına yakın buldukları için restoranlarını tercih ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Zaman zaman Türkiye'ye gelen Fransız turist misafirlerimiz yemeklerimizi yediklerinde büyük şaşkınlık yaşıyorlar. Hatta şefimizle görüşüp tarif almaya çalışıyorlar. Çünkü o yemeğin Fransa'da bu kadar güzel yapılmadığını söylüyorlar. Çünkü özel baharatlar kullanıyoruz. Hiçbir sosu hazır kullanmıyoruz. Her şeyi burada hazırlıyoruz.

Baharatlarımız Fransa ve İsviçre'den özel geliyor. 41 çeşit tat ve 24 farklı baharat ile hazırlanan gizli lezzetleri barındıran bonfile, tavuk ve filet de perche gibi birçok alternatifleri barındıran menülerimiz var. Fransız yemeğinin en iyisini Fransa'da yemiş birisini memnun etmek elbette çok zor. Bu nedenle yemeklerimizi beğeniyor olmaları bizi çok sevindiriyor. Gerçekten o tadı almış Fransa'da yaşamış kişilerden bu geri dönüşü almamız bizi çok mutlu ediyor."

- "Türk insanının da yabancı mutfaklara ilgisi arttı"

Diş hekimi Aslı Yalçınkaya da eşsiz İstanbul manzarasında Fransız yemeği yemenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, Cafe de Paris'in uluslararası bir restoran olduğunu söyledi.

Birçok Avrupa kentini gezdiğini dile getiren Yalçınkaya, İstanbul'un da gastronomi merkezi olma yolunda büyük bir ilerleme kaydettiğini aktararak şöyle konuştu:

"Hem yabancı turistlerin ilgi odağı olması hem de birçok yabancının bu şehre yerleşmesi yabancı restoranlara ilgiyi arttırıyor ancak küreselleşen dünyada Türk insanının da yabancı mutfaklara ilgisi ve merakı arttı. Herkes bu tatları arıyor. Talep görüyor ki bu tür mekanlar çoğaldı. Bu bir arz talep meselesi. Hem restoranların sayısı artıyor hem de restoranlar birbirleriyle kalite yarışına giriyor."

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Cafe De Paris - Suadiye gastronomi İrem Sadıkoğlu Yabancı restoranlar

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