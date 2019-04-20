İstanbul’da Pazar günü bu yollara dikkat

Maltepe Etkinlik Alanında Pazar günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek olan miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan miting nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saat 08.00’den itibaren trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Resi Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar"

Alternatif Güzergahlar ise şöyle:

"Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100".

