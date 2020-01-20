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  4. İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini 23 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, kentin 5 günlük hava durumuna yer verildi.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu hava etkili olurken, havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7, yarın en düşük 3, en yüksek 5 derece, 22 Ocak Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece, 23 Ocak Perşembe günü en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece, 24 Ocak Cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

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