İstanbul'da PKK operasyonu

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram içeriği belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,
"PKK-KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte 1 kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.
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