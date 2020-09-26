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İstanbul’da PKK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 01:43 | Son Güncelleme

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK’ya yönelik operasyon yaptı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK’ya yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe’de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan adreslerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

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