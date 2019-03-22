HABER

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
TEM ekipleri terör örgütü PKK'nın kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelerek eylem arayışında olduğu iddia edilen A.A. ve Ş.A.'yı 13 ve 14 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. A.A. ve Ş.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
--------------
-Arşiv

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Yöresel ürün üreticilerinin eğitim sertifikaları verildiYöresel ürün üreticilerinin eğitim sertifikaları verildi
Aralarında ünlülerin de bulunduğu senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken'deAralarında ünlülerin de bulunduğu senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

Patlama sesiyle uyandılar! Gerçek dışarı çıkınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.