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İstanbul’da PKK operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a gelip otomobil kundaklama ve molotoflu korsan gösteriye katılıp, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan PKK üyesi 6 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 3 PKK’lıyı gözaltına aldı.Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a gelip otomobil kundaklama ve molotoflu korsan gösteriye katılıp, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan PKK üyesi 6 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 3 PKK’lıyı gözaltına aldı.
Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK’lılar, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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