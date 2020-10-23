HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda aranan 7 örgüt üyesinden 5’i yakalandı.Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosunda eğitim gördükten sonra şehirlere inerek örgütün gençlik yapılanmasını eğittiği tespit edilen teröristlere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen terör polisi, bölücü örgütün kırsal alanına geçmiş dönemde katılım yapmış/eğitim almış ve sonrasında yurda giriş yapmış hücre üyelerinin, PKK’nın siyasal alan ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün gençlik yapılanmasına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten 7 kişiyi belirledi.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda aranan 7 örgüt üyesinden 5’i yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosunda eğitim gördükten sonra şehirlere inerek örgütün gençlik yapılanmasını eğittiği tespit edilen teröristlere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen terör polisi, bölücü örgütün kırsal alanına geçmiş dönemde katılım yapmış/eğitim almış ve sonrasında yurda giriş yapmış hücre üyelerinin, PKK’nın siyasal alan ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün gençlik yapılanmasına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten 7 kişiyi belirledi. Söz konusu örgüt üyelerinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden Türkiye’ye, şehitlerimiz ve güvenlik güçlerine yönelik ağır hakaretler içeren çok sayıda paylaşım yaptığı da ortaya çıkarılan zanlıların yakalanması için İstanbul’un 4 ilçesinde 7 ayrı adreste yapılan operasyonda 5 PKK üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan ,adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar varİstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
Market arabasını tutarken dikkat!Market arabasını tutarken dikkat!
En Çok Okunan Haberler
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler
Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
Kocaeli'de tepki çeken olay! Köpeği ezip, yoluna devam etti
Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Ezip, yoluna devam etti
Antalya'da şoke eden olay! 15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
İstanbul'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti! İşte nedeni....
İstanbul'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti! İşte nedeni....
29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.