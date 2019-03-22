İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal alanında faaliyet gösteren ve yurda giriş yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta örgütün gençlik yapılanmasında yer alan ve araç yakma, iş yerlerine molotof kokteyli atma ile el yapımı patlayıcı atma eylemlerini yaptıklarını belirledi. TEM polisleri tespit edilen 13 kişinin yakalanması için dün gece TEM Özel Tim ekiplerinin de desteğiyle Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Maltepe'de bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Polis hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

